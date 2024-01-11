Fenerbahçe-Konyaspor maçı yazar yorumları

Bartuğ'un bir 5 dakika geç dahi olsa oyuna girmesi de iyiydi. Cengiz'in içinde bulunduğu 7. gol tam avrupai gol. 'Hızlı düşün ve hareket et' örneğiydi. Keşke Yusuf Akçiçek de yedekte olsaydı ve o da bir lig maçında süre alabilseydi. Bonucci takviyesi moral üstünlüğü de getirecektir. Çok başka bir lider daha geldi kadroya.. Önemlidir.. 6 numara da gelecek.. Umut Nayir - Kent gibi isimlerin yollanması da gelecekler kadar önemli. Yapılabilirse bir de hızlı forvet ile cidden 3 kupa birden hedeflenebilir. İnşallah İsmail Hoca da benim kadar Konferans finali hayali ile yaşıyordur. Kura şansı ile gerçekten olabilir..