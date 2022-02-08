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Fenerbahçe Kayserispor maçı şifresiz CANLI YAYIN izle! Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi? FB maçı A Spor izle

Fenerbahçe Kayserispor maçı şifresiz canlı yayın izle! Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor'u ağırlıyor. Ligde kötü bir performans ortaya koyan sarı lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Mücadeleye az bir süre kala, Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, fenerbahçe Kayserispor ZTK maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek. İşte, mücadeleye dair bilgiler

08.02.2022 - 17:22 | Güncelleme: FUTBOL

  • Ligde kötü bir gidişat ortaya koyan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor'u ağırlıyor. Kanaryalar, ligdeki gidişatı tersine çevirmek ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Mücadeleye az bir süre kala, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

    FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

    Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe Kayserispor maçı, Arda Kardeşler tarafından yönetilecek. Mücadele, 20.30'da başlayacak ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

    İşte, Fenerbahçe Kayserispor ZTK maçı canlı yayın izle linki;

  • FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.

    Fenerbahçe Kayserispor maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

    Fenerbahçe - Kayserispor muhtemel 11'ler

    Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Crespo, Sosa, Samuel, Ozan, Valencia, Serdar Dursun

    Kayserispor: Lung, Onur, Uğur, Mert, Carole, İbrahim, Kemen, Emrah, Bertolacci, Mane, Gavranovic

  • FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI YAYIN İZLE

    Fenerbahçe Kayserispor maçını canlı ve şifresiz olarak izlemek için TIKLAYINIZ

  • Fenerbahçe'de 5 eksik

    Fenerbahçe, kupadaki Kayserispor maçı öncesinde yine önemli oyuncularından yoksun. Altay Bayındır, Filip Novak, Luiz Gustavo ve Mesut Özil’den oluşan eksikler listesine son Başakşehir maçında İrfan Can Kahveci de eklenmişti. Omzunda kırık tespit edilen yıldız futbolcu bu akşamki mücadelede görev alamayacak.

    Kayserispor’da Thiam yetişemedi

    Sarı-Kırmızılılar’da sakatlıkları devam eden stoper oyuncusu Dimitrios Kolovetsios ve Bernard Mensah bu akşam görev yapamayacak. Kayserispor’da ayrıca Senegal formasıyla Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Mame Thiam da Fenerbahçe ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Konuk ekipte Gökhan Sazdağı ise hasta.

    Hikmet Karaman: Sert maç olacak

    Kayserispor’un teknik patronu Hikmet Karaman, Fenerbahçe maçına yönelik açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası’na odaklandıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Karşımızda uluslararası deneyimi olan Fenerbahçe var. Ligde 2-0 öne geçmiştik, 2-2 bitmişti. Sert bir maç olmasını bekliyorum. İyi motive olduk” diye konuştu.

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