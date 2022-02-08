Ligde kötü bir gidişat ortaya koyan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor'u ağırlıyor. Kanaryalar, ligdeki gidişatı tersine çevirmek ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Mücadeleye az bir süre kala, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe Kayserispor maçı, Arda Kardeşler tarafından yönetilecek. Mücadele, 20.30'da başlayacak ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

İşte, Fenerbahçe Kayserispor ZTK maçı canlı yayın izle linki;