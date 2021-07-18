Fenerbahçe Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 2. hazırlık maçına çıkacak Fenerbahçe'de, hedef bol gollü galibiyetle moral bulmak...

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde ikinci hazırlık maçında 19 Temmuz Pazartesi günü iseSamandıra’da Kasımpaşa ile karşılaşacak ve sonrasında ise yurt dışında bir turnuvada yer alacak.

Tarih: 19 Temmuz 2021 Perşembe

Yayın: Fenerbahçe Youtube Katıl