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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sezona çok etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı 15 resmi maçı da kazandı. Sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılması durumunda ligde ilk 8 maçını fire vermeden geçmiş olacak. Söz konusu başarıyı daha önce 2009-2010 sezonunda elde eden Fenerbahçe, kazanması durumunda bu rekoru egale edecek. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 12:00 Güncelleme: 08.10.2023 - 12:00
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Sezona çok etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı 15 resmi maçı da kazandı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi ve milli araya puan kaybı yaşamadan girmeyi amaçlıyor.

        • 2

          DEPLASMANDA GOL YEMEDİ

          Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı 3 deplasman maçında da kalesini gole kapattı.

          Sarı-lacivertliler, sırasıyla Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u ise 1-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çıktığı ilk 3 deplasmanda da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakası öncesinde bu sezon konuk olduğu 6 maçı da gol yemeden tamamlamayı başarmıştı. Spartak Trnava deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, bu sezon ilk deplasman golünü kalesinde görmüştü.

        • 3

          KAZANIRSA REKORUNU EGALE EDECEK

          Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında kendi rekorunu egale etmeye çalışacak. Sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılması durumunda ligde ilk 8 maçını fire vermeden geçmiş olacak. Söz konusu başarıyı daha önce 2009-2010 sezonunda elde eden Fenerbahçe, kazanması durumunda bu rekoru egale edecek.

        • 4

          MUHTEMEL 11

          Livakovic

        • 5

          Osayi

        • 6

          Becao

        • 7

          Djiku

        • 8

          Ferdi

        • 9

          İsmail

        • 10

          Fred

        • 11

          İrfan Can

        • 12

          Szymanski

        • 13

          Tadic

        • 14

          Dzeko

        • 15

          Kasımpaşa XI: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Ben Ounnes, Gomis, Ngoy

        • 16

          Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 12 puanı bulunuyor.

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