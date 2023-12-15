Fenerbahçe kasasını doldurdu! UEFA'dan dev gelir...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, direkt olarak son 16 turuna yükselirken, dev bir gelirin de sahibi oldu.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, grubu averajla lider tamamlayıp adını direkt olarak son 16 turuna yazdırdı.
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Sarı-lacivertliler geçen yıl olduğu gibi Şubat'ı atlayıp, Mart ayından itibaren mücadelesine son 16 turundan devam edecek.
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Fenerbahçe ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nden gelen takımlarla eşleşmeme avantajına sahip olacak.
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Ülke puanı açısından bu sezon Türkiye'ye büyük katkıda bulunan Kanarya, UEFA'dan da dev bir gelir elde etti.
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NE KADAR KAZANDI ?
Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne girmek için oynadığı 3 ön eleme turundan toplamda 300 bin euro gelir elde etti.
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Sarı-lacivertliler, grup aşamasına kalması nedeniyle UEFA'dan 2 milyon 940 bin euro ayak bastı parası aldı.
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UEFA, Fenerbahçe'ye katsayı payı olarak 979 bin euroluk bir ödeme yaptı.
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Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında kazandığı 4 maçtan toplam 2 milyon 132 bin euro gelir kazandı.
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Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, sıralaması nedeniyle 650 bin euroyla daha ödüllendirilirken, son 16 turuna kalan sarı-lacivertliler buradan da 600 bin euro kazandı.
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TOPLAM 7.6 MİLYON EURO KAZANDI
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şu ana kadar gösterdiği performansla toplam 7 milyon 601 bin euro kazanan Fenerbahçe'nin elde ettiği gelir tablosu şöyle:
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1. Eleme: 100 bin euro
2. Eleme: 100 bin euro
3. Eleme: 100 bin euro
Grup Aşaması: 2.94 milyon euro
Katsayı Puanı: 979 bin euro
Galibiyetler: 2 milyon 132 bin euro
Grup Sırası: 650 bin euro
Son 16 Turu: 600 bin euro