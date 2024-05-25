Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.