Fenerbahçe’nin, Stuttgart’ın 21 yaşındaki oyuncusu Orel Mangala’yı almak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Almanecho24.de sitesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe başarılı orta saha oyuncusu için defalarca girişimde bulundu. Stuttgart ise istikbal vadeden yıldız adayını satmamak ve sözleşmesini uzatmak için direniyor. Orta sahanın merkezinde görev yapan Belçikalı genç oyuncunun takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi var. Ancak Fenerbahçe’nin transfer teklifi nin oyuncunun kafasını karıştırdığı belirtiliyor.

15 MAÇ, 1 GOL, 2 ASİST

Piyasa değeri tam 12 milyon olarak gösterilen Orel Mangala bu sezon 15 maçta 1 gol atarken, 2 de asist yaptı. Belçika’nın

alt yaş grubu bütün milli takımlarında forma giyen Mangala, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Haberde, Mangala futbolculuk özellikleriyle Fenerbahçe’nin genç yeteneği Deniz Türüç’e de benzetildi.