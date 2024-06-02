Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, seçimler için adaylık başvurusu yaptı

İran'da daha önce adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilen eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

Ahmedinejad, başvuru sürecinin dördüncü gününde İçişleri Bakanlığına gelerek adaylık için başvuru yaptı.

Adaylığının onaylanması halinde güçlü adaylardan biri olabileceği değerlendirilen Ahmedinejad, kayıt işlemleri sonrası düzenlediği basın toplantısında, halkın bir çok kesiminden yeniden cumhurbaşkanı olması konusunda gelen istekler sonucunda adaylık başvurusu yaptığını söyledi.

Bu sürecin ülke için yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini söyleyen Ahmedinejad, "Çok şükür buraya gelerek, bu aşamada tarihi sorumluluğumu yerine getirdim." dedi.

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Cumhurbaşkanı olması halinde hükümetinin temel hedefinin ülkedeki yoksulluk sorununu ortadan kaldırmak olacağını belirten Ahmedinejad, "Ülkenin tüm sorunlarının halkın görüşlerinin dikkate alınması, uzmanların deneyimlerinden faydalanılması ve dünyayla yapıcı etkileşime dayalı olarak çözülebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.