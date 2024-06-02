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        Haberler Dünya Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, seçimler için adaylık başvurusu yaptı | Dış Haberler

        Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, seçimler için adaylık başvurusu yaptı

        İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran önümüzdeki günlerde seçime hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacak isimler belli olurken, adaylığı daha önce iki kez reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad da seçimler için resmen adaylık başvurusunda bulundu. Ahmedinejad'ın adaylığının onaylanması halinde güçlü adaylardan biri olacağı düşünülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 11:33 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:33
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        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
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        İran'da daha önce adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilen eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

        Ahmedinejad, başvuru sürecinin dördüncü gününde İçişleri Bakanlığına gelerek adaylık için başvuru yaptı.

        Adaylığının onaylanması halinde güçlü adaylardan biri olabileceği değerlendirilen Ahmedinejad, kayıt işlemleri sonrası düzenlediği basın toplantısında, halkın bir çok kesiminden yeniden cumhurbaşkanı olması konusunda gelen istekler sonucunda adaylık başvurusu yaptığını söyledi.

        Bu sürecin ülke için yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini söyleyen Ahmedinejad, "Çok şükür buraya gelerek, bu aşamada tarihi sorumluluğumu yerine getirdim." dedi.

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        Cumhurbaşkanı olması halinde hükümetinin temel hedefinin ülkedeki yoksulluk sorununu ortadan kaldırmak olacağını belirten Ahmedinejad, "Ülkenin tüm sorunlarının halkın görüşlerinin dikkate alınması, uzmanların deneyimlerinden faydalanılması ve dünyayla yapıcı etkileşime dayalı olarak çözülebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        ADAYLIĞI İKİ KEZ VETO EDİLMİŞTİ

        Ülkede 2005-2013 yılları arasında iki dönem görev yapan muhafazakar siyasetçi Ahmedinejad, 2017'de eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı aday olmak istemiş ancak adaylığı reddedilmişti.

        Ahmedinejad'ın, 2021'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye karşı aday olma talebi yine Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.

        REİSİ'NİN HAYATI KAYBETMESİNİN ARDINDAN İRAN SEÇİME GİDİYOR

        İran'da 2025'te yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa'ya göre, 28 Haziran'da yapılması kararı alınmıştı.

        Seçimde aday olmak isteyenler 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunabilecek.

        Adaylık başvurusu yapan kişilerin seçime katılmak için "ehliyet" sahibi olup olmadıklarına Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti karar verecek.

        Konsey; Cumhurbaşkanlığı, İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılacak aday adayları, Anayasa'ya göre, "rejimin değerlerine bağlılıkları" yönünden değerlendiriyor.

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in temsil ettiği "Velayet-i Fakih makamına ve İslami değerlere bağlılıklarında kusur bulunan" kişilerin adaylıkları reddediliyor.

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