3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemleri başladı.

Aksaray’ın Güzelyurt, Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri için bir kez daha sandıklar yeniden kuruldu.

YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, Hilvan ilçesindeki seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Bu kapsamda Hilvan'da oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği seçimi için oy verme işlemi başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.

İl genelinde seçim güvenliğinde çok sayıda polis ve jandarma görev yapıyor.

İlçede, 141 sandıkta, 18 bin 960 seçmen oy kullanacak. Öte yandan, hastalığı veya engeli sebebiyle sandığa gidemeyen seçmenler de seyyar sandıkta oy kullanıyor.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. Kısıtlı iki kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı Turhan Özgünden, bir sandıktaki pusulaların temizlik görevlisince çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, Kurul itirazı değerlendirerek Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin yenilenmesi kararı almıştı.

Edirne'de sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulalarının temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından iptal edilen ve tekrarlanan Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

Akpazar beldesinde AK Parti, 31 Mart’taki seçimlerde sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etmişti.

Sandık görevlilerince kimlik bilgileri kontrol edilen seçmenler, daha sonra zarf ve pusulalarını alarak oylarını kullandı.

Akpazar beldesinde, YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı seçimi yeniden yapıldı.

Nevşehir'de, 31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde seçimi kazanan muhtarın, belediye meclisi üyesi de seçilmesi nedeniyle İl Seçim Kurulu kararıyla tekrarlanan 20 Temmuz Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimi için mahalleli sandık başına gitti.

AKSARAY'IN GÜZELYURT İLÇESİ VE SAĞLIK BELDESİ

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ile merkeze bağlı Sağlık Beldesi'nde de seçmen yeniden sandık başına gitti.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Güzelyurt İlçe Başkanlığı seçimlerinde İYİ Parti adayı Hazim Turan, 549 oy alarak 1 oy farkla kazanırken, AK Partili aday Ünal Demircioğlu da kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle itirazda bulundu. Sağlık Beldesinde ise MHP adayı Abdullah Tosun 363 oy alarak 1 oy farkla kazanırken, AK Parti adayı Mehmet Yiğit, bir zarftan iki pusula çıkması üzerine itiraz etti.

Yüksek Seçim Kurulu, itirazları değerlendirip, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bunun üzerine bugün hem Güzelyurt ilçesinde hemde Sağlık Beldesi'nde seçmen yeniden sandık başına gidip, oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanımı, saat 17.00'de sona erecek.

Konya'da ise Hüyük ilçesinde Ulupınar, Meram'da Botsa ve Karadiğinderesi, Ereğli'de Sarıtopalı, Akşehir'de Savaş ile Kadınhanı ilçesinde Altantı mahallelerinde, muhtarlık seçimleri yeniden yapıldığı içinde buradaki seçmenler de sadık bayına giderek oy kullandı.