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        Haberler Dünya Kuzey Kore, Güney Kore'ye içinde "çöp" bulunan yaklaşık 720 balon daha gönderdi | Dış Haberler

        Kuzey Kore, Güney Kore'ye içinde "çöp" bulunan yaklaşık 720 balon daha gönderdi

        Güney Kore, Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan yaklaşık 720 balon daha gönderdiğini bildirdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 12:31 Güncelleme: 02.06.2024 - 12:31
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        • 1

          Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından Kuzey Kore'nin gönderdiği "çöp balonlarına" ilişkin açıklama yapıldı.

        • 2

          Açıklamada yaklaşık 720 balonun ülkenin farklı bölgelerine düştüğü, içlerinde sigara izmaritleri, kağıt ve plastik poşet gibi çöplerin bulunduğu belirtildi.

        • 3

          Bakanlık tarafından vatandaşlara çöplere dokunulmaması ve güvenlik güçlerinin haberdar edilmesi uyarısında bulunuldu.

        • 4

          Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, bu eylemi "ahlak dışı provokasyon" olarak nitelendirerek, "Hükümet, ulusal güvenliği sağlamaya odaklanarak onlarla sakin şekilde mücadele edecektir." ifadesini kullandı.

        • 5

          Singapur'daki "Shangri-La Diyaloğu" marjında görüşen Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik ve ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ise Kuzey'in söz konusu eylemlerine "sert karşılık" sözü verdi.

        • 6

          İKİ ÜLKE ARASINDA "BALON MÜCADELESİ"

          Güney Kore'de aktivist grup, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.

        • 7

          Bunun üzerine Kuzey Kore, 29 Mayıs'ta Güney'e içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon yollamıştı.

        • 8

          Güney Kore'de Kuzey'den kaçanların üye olduğu gruplar, Pyongyang yönetimini eleştiren içeriklerin bulunduğu balonları sınırdan Kuzey Kore'ye gönderiyor.

        • 9

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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