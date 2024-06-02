Kuzey Kore, Güney Kore'ye içinde "çöp" bulunan yaklaşık 720 balon daha gönderdi
Güney Kore, Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan yaklaşık 720 balon daha gönderdiğini bildirdi
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından Kuzey Kore'nin gönderdiği "çöp balonlarına" ilişkin açıklama yapıldı.
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Açıklamada yaklaşık 720 balonun ülkenin farklı bölgelerine düştüğü, içlerinde sigara izmaritleri, kağıt ve plastik poşet gibi çöplerin bulunduğu belirtildi.
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Bakanlık tarafından vatandaşlara çöplere dokunulmaması ve güvenlik güçlerinin haberdar edilmesi uyarısında bulunuldu.
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Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, bu eylemi "ahlak dışı provokasyon" olarak nitelendirerek, "Hükümet, ulusal güvenliği sağlamaya odaklanarak onlarla sakin şekilde mücadele edecektir." ifadesini kullandı.
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Singapur'daki "Shangri-La Diyaloğu" marjında görüşen Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik ve ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ise Kuzey'in söz konusu eylemlerine "sert karşılık" sözü verdi.
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İKİ ÜLKE ARASINDA "BALON MÜCADELESİ"
Güney Kore'de aktivist grup, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.
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Bunun üzerine Kuzey Kore, 29 Mayıs'ta Güney'e içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon yollamıştı.
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Güney Kore'de Kuzey'den kaçanların üye olduğu gruplar, Pyongyang yönetimini eleştiren içeriklerin bulunduğu balonları sınırdan Kuzey Kore'ye gönderiyor.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.