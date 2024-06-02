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Ulaşım masraflarından tasarruf, eğlence amaçlı gezi gibi nedenlerle sürücülerine kolaylık sağlayan scooterlerin şehir içi kullanımı yaygınlaştı. Şehir içi araç trafiğinde scooter kullanıcılarının artışı, kaza riskini de artırdı.

ACI BİLANÇO Ulaşım kolaylığı nedeniyle tercih edilen scooterler, küçük ve daha az korumalı, zor kontrol edilebilir olması nedeniyle kaza ve düşmelerde sürücülerin yaralanma riskini de beraberinde getiriyor. Türkiye'de geçen yıl ölümlü ve yaralanmalı kazaya karışan scooter sayısı 2 bin 446 oldu. Bu kazalarda 5'i olay yerinde, 16'sı hastanede olmak üzere 21 sürücü yaşamını yitirdi. Kazalarda 2 bin 50 sürücü de yaralandı.

KAZALARDA ARTIŞ Ulaşımda scooter kullanımının yaygınlaşması kaza sayılarında önceki yıllara göre artışa neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından elektrikli scooter kazası verilerinin kaydedilmeye başlandığı 2022'de ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan bin 840 kazada 8 sürücü öldü, bin 554 sürücü yaralandı.

SCOOTER KULLANICILARININ İHMAL VE İHLALİ Kaza sayısı artarken bilinçsiz scooter kullanıcılarının can güvenliklerini ihmal ederek, kurallara uymaması dikkat çekti. Şehir içi ulaşımda scooter kullanıcılarının en fazla koruyucu ekipman kullanımını ihmal ettiği, yasak olmasına rağmen scooter ile 2 kişi yolculuk yaptığı gözlendi. Bazılarının da trafikte belirtilen alanda scooter kullandığı ancak koruyucu ekipman takmadığı ve çift kişi sürüş yasağına uymadığı görüldü. Scooter kullanıcılarının, kaldırımda sürüş ve rastgele alanlara aracı park etmesiyle, yayaların güvenliğini tehlikeye attığı, yasak olmasına rağmen 16 yaşından küçüklerin de scooter kullandığı gözlendi.

SCOOTER KULLANIMININ KURALLARI Ulaşımın çevreye olumsuz etkisinin minimize edilmesinde, trafik sıkışıklığının azaltılmasında, kısa mesafeli ulaşımda şahsi araç yerine yaygınlaştırılmasıyla alternatif ve sürdürülebilir ulaşım sisteminin sağlanmasında, faydalı olan scooter kullanımında yönetmelikle belirlenen kurallar şöyle: "Bisiklet yolu veya bisiklet şeridinde, bisiklet şeridi yoksa trafik güvenliğini riske atmayacak şekilde sağdan gidilmesi kaydıyla taşıt yolunda kullanılmalı. Hız sınırı 50 kilometrenin altındaki yollarda, yerel yönetimler tarafından yasaklanmamış olan yollarda sürülmeli. Sürücüler en az 16 yaşında olmalı. Sürücü harici yolcu taşınmamalı. Sırtta taşınabilen eşya harici yük taşınmamalı. İkiden fazla scooter, taşıt yolunda yan yana sürülmemeli. Yaya yollarında sürülmemeli. Başka bir araca bağlanarak asılıp, tutunarak sürülmemeli. Tek elle sürülmemeli. Akrobatik hareketler yapılarak sürülmemeli. Yayalar, engelliler veya hareket kısıtı olan kişileri, yaya ve araç trafiğini engellemeyecek, kamu nizamını bozacak veya özel mülkiyeti ihlal edecek şekilde park edilmemeli."

SCOOTER CEZALARI NE KADAR? Yönetmelikteki kurallara uymayan scooter kullanıcılarına bin 506 lira, koruma başlığı ve gözlüğü kullanmayan sürücülere 690 lira ceza uygulanacağı belirtildi.