Rihanna, müzikte rekor kırarak tarihe geçti
Rihanna, en çok elmas sertifikalı hit parçaya sahip en iyi solo kadın sanatçı oldu
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Rihanna, büyük başarısıyla tarihe geçti. 36 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, yeni bir rekor daha kırarak, en çok elmas sertifikalı hit parçaya sahip en iyi solo kadın sanatçı seçildi. Rihanna, haberi X platformunda duyurdu.
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Geçen ay yeni bir albüm için 'birçok görsel fikri' olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, daha önce üç elmas albümle diğer birçok sanatçıyla birlikte anılmıştı. Bununla birlikte, Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği'nden (RIAA) dört elmas sertifikası daha alarak rakiplerini geride bıraktı ve rekor kırdı. Toplam yedi elmas sertifikaya sahip sanatçı olarak tarihe geçti.
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RIAA'nın resmi sayfasına göre, Rihanna ve Jay-Z'nin 2007'deki ortak hiti 'Umbrella', Drake'le birlikte 2016'da çıkardığı 'Work' elmas plaket kazandı. 'Anti's Needed Me' ve 'Unapologetic's Stay' de 31 Mayıs itibarıyla elmas sertifikası statüsüne ulaştı.
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Elmas diskografisinde aynı zamanda Mayıs 2013'te elmas sertifikası alan, Eminem'le 2010'da çıkardıkları ortak hit şarkısı 'Love the Way You Lie' da yer alıyor.
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2012'deki teklisi 'Diamonds'ın nisan ayında elmasa dönüştü. Ayrıca Calvin Harris ile çıkardığı 2011 tarihli 'We Found Love' adlı şarkısı da Nisan 2023'te ona parlak bir plaket kazandırdı.