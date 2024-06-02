Rihanna, müzikte rekor kırarak tarihe geçti

Geçen ay yeni bir albüm için 'birçok görsel fikri' olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, daha önce üç elmas albümle diğer birçok sanatçıyla birlikte anılmıştı. Bununla birlikte, Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği'nden (RIAA) dört elmas sertifikası daha alarak rakiplerini geride bıraktı ve rekor kırdı. Toplam yedi elmas sertifikaya sahip sanatçı olarak tarihe geçti.