'Çocuklar Duymasın'ın 'Emine'si Melek Şahin: Karakter üzerime yapıştı

Melek Şahin, "Ekranlardan neden uzaklaştınız?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: 'Emine' karakterinin etkisi var sanıyorum. 'Emine', üzerime yapıştı. İnsanlar beni bu rolle tanıyınca, gelen teklifler de bu tipteki rollerdi. Tiyatro sahnesine de çıkıyorum. Asıl işimi tiyatro sahnesinde yapıyorum ama para kazanmak zorundayım. Bunun için, biz oyuncular da ekranlarda olmak zorundayız. Tiyatro bizim lüksümüz.