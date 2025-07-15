Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe kamp kadrosu
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdürüyor. Sakatlığı sebebiyle tedavisine başlanan Anderson Talisca kamp kadrosunda yer almazken, sarı lacivertlilerin hazırlık maçı takvimi açıklandı. Albufeira'da kamp yapan Fenerbahçe, Portekiz'de ilk hazırlık maçında Portimonense ile karşılaşacak. Peki, "Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta?" İşte İşte Fenerbahçe kamp kadrosu ve hazırlık maçı takvimi...
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Portekiz'de oynayacağı hazırlık maçlarının tarihleri belli oldu. Jose Mourinho yönetiminde Portekiz'de kamp yapan sarı lacivertlilerde, kamp kadrosu açıklandı. Açıklanan maç takvimine göre Fenerbahçe, Portekiz'de 5 hazırlık maçına çıkacak. Peki, "Fenerbahçe hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta?" İşte detaylar...
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FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?
17 Temmuz 2025
Fenerbahçe - Portimonense
20 Temmuz 2025
Fenerbahçe - Sunderland
23 Temmuz 2025
Fenerbahçe - Al Ittihad
26 Temmuz 2025
Fenerbahçe - Benfica
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Fenerbahçe, yurt dışı kampını 27 Temmuz’da noktalayacak, çalışmalarına İstanbul’da devam edecek.
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FENERBAHÇE KAMP KADROSU
İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun
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