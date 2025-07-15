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        Haberler Spor Transfer Mourinho'nun kaledeki ilk tercihi İrfan Can Eğribayat! - Futbol Haberleri

        Mourinho'nun kaledeki ilk tercihi İrfan Can Eğribayat!

        Fenerbahçe'de yeni sezonda kaleyi kimin koruyacağı belirsizliğini korurken, İrfan Can Eğribayat bir adım öne çıktı. Transfer yapılmaması halinde teknik direktör Jose Mourinho'nun kaledeki ilk tercihi İrfan Can olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 13:42 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:42
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        • 1

          Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe'de kaleci konusu belirsizliğini koruyor.

        • 2

          Son olarak Tarık Çetin'in transfer edilmesiyle kaleci sayısı 3'e tamamlayan sarı-lacivertlilerde hangi ismin birinci kaleci olacağı merak ediliyor.

        • 3

          Teknik direktör Jose Mourinho'nun ise 13 günlük süreçte oynanacak 4 hazırlık maçı öncesi kaleci rotasyonu için kararını verdiği belirtildi.

        • 4

          TRT Spor'un haberine göre; yeni bir kaleci transferi olmaması halinde İrfan Can Eğribayat birinci kaleci olacak.

        • 5

          Dominik Livakovic ve Tarık Çetin ise forma rekabetinin içinde yer alacak.

        • 6

          Jose Mourinho, yabancı kuralı nedeniyle kaleyi bir Türk kalecinin koruması gerektiğini düşünüyor.

        • 7

          Öte yandan Livakovic’e takım aranıyor. Fenerbahçe, hedeflediği teklifi alması halinde Hırvat file bekçisiyle yollarını ayırmayı planlıyor.

        • 8

          Geçen sezon Livakovic’in talebiyle takıma katılan Hırvat kaleci antrenörü Sandro Zufic ise takımda kalacak.

        • 9

          Kamp boyunca planlama bu şekilde olurken, sonraki süreçte kaleci rotasyonuyla ilgili bir değerlendirme daha yapılıp nihai karar verilecek.

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