Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Galatasaray
        GS
        28
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        20
        Beşiktaş
        BJK
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Trabzonspor
        TS
        16
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        13
        MKE Ankaragücü
        MKE
        12
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        12
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe - Hatayspor maçının yardımcı hakemi Kemal Yılmaz, hakemliği bıraktı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Hatayspor maçının yardımcı hakemi Kemal Yılmaz, hakemliği bıraktı

        Fenerbahçe-Hatayspor maçının yardımcı hakemlerinden Kemal Yılmaz, basın açıklaması yayınladı ve 27 yıllık hakemlik kariyerini noktaladığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 15:14 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de yardımcı hakem olarak görev yapan Kemal Yılmaz, 27 yıllık hakemlik kariyerini noktaladığını açıkladı.

        İşte Kemal Yılmaz'ın açıklaması:

        "Değerli Futbol Kamuoyunun Bilgisine

        27 yıldır büyük bir sorumluluk, tutku ve onurla "yeşil sahalarda" yardımcı hakem olarak görev yapmaktayım... Görev yaptığım son futbol müsabakası sırası ve sonrasında yaşanan gelişmelere istinaden, gördüğüm lüzum üzerine Futbol Kamuoyunun bilgisine bir açıklama yapma ihtiyacı duymaktayım.

        Yakından bilindiği gibi, Fenerbahçe AŞ - Atakaş Hatayspor maçında, tarafımıza verilen talimatlar doğrultusunda davranarak, kendisinin göremediği bir pozisyonda orta hakeme bir penaltı yardımında / uyarısında bulundum ve orta hakem de bunu olumlu şekilde değerlendirerek penaltı kararı verdi. Penaltı kararı sonrasında yaşananlar ve yol açtığı yorum ve değerlendirmeler futbol kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Mutlulukla belirtmeliyim ki, futbol kamuoyu sahada vermiş olduğumuz kararın doğruluğunu destekler niteliktedir.

        REKLAM

        Maç sonrasında, gözlemciler tarafından verilen ve MHK'ye bildirilen "notlar" da pozisyonun sağlıklı olarak değerlendirildiğini ve karara yansıtıldığını gösterir nitelikte ve yüksektir.

        Bu gelişmeler ışığında ve olağan teamüllere uygun şekilde, bu hafta yapılacak olan maçlarda görev beklentisi içinde olmam son derece doğalken; ne yazık ki bu gerçekleşmemiştir.

        Elbette, hakem atamalarını yapmak Merkez Hakem Kurullarının takdirindedir. Ancak, bu tasarrufun tartışmalara yol açan ve doğru karar verildiği genel kabul gören bir maçın hemen ertesinde olması; bende, pozisyonun Merkez Hakem Kurulu tarafından "yanlış" olarak değerlendirildiği izlenimi doğurmuştur. Bu davranış şekli tüm hakem camiası tarafından bilinen bir gerçektir.

        Yapılan uygulamayı, sadece tarafıma karşı yapılan bir haksızlık ve hakem atama kriterlerine karşı tutarsızlık ve aykırılık olarak değil; tüm hakemlerin sahada yönetmelikler dahilinde özgür, tarafsız ve adil karar verme süreçlerini engelleyici veya zorlaştırıcı bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum.

        Belirttiğim gerekçelerle 27 yıldır çok büyük sevgi, çaba ve tutku ile sürdürdüğüm aktif hakemlik kariyerimi bugün itibariyle sonlandırıyorum. Lüzumu halinde daha detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağım açıktır.

        Gelecek günlerde yollarımızın tekrar kesişmesi ümidiyle; bugüne kadar etkileşim içinde olduğum futbol kamuoyunun tüm paydaşlarına bana kattıkları değerler, yaşattıkları güzel duygular ve verdikleri büyük onur için teşekkür ediyor ve özellikle büyük baskı altında görev yapmakta olan tüm hakem kardeşlerime başarılar diliyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        Damadın maganda arkadaşı düğünü kana buladı!
        Damadın maganda arkadaşı düğünü kana buladı!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Kapıyı eski eşinin üzerine kilitledi! Evi ateşe verdi!
        Kapıyı eski eşinin üzerine kilitledi! Evi ateşe verdi!
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Habertürk Anasayfa