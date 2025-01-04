Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe- Hatayspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?