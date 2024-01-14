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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ligde son 2 maçında İstanbulspor'u 5-1, Konyaspor'u ise 7-1 ile geçen sarı-lacivertliler, Gaziantep FK engelini de geçerek zirvede avantajını korumayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, 50 puanla takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 14.01.2024 - 11:56
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

        • 2

          Ligde son 2 maçında İstanbulspor'u 5-1, Konyaspor'u ise 7-1 ile geçen sarı-lacivertliler, Gaziantep FK engelini de geçerek zirvede avantajını korumayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, 50 puanla takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunuyor. 19 lig maçında 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 56 kez havalandırırken kalesinde ise 16 gol gördü.

        • 3

          BONUCCI HEYECANI

          Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Gaziantep FK karşısında kadroda yer alabilecek. Lisansı çıkartılan 36 yaşındaki stoper, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

          Öte yandanGaziantep deplasmanına yeni transfer Bonucci ile ligin ilk yarısında sakatlığı nedeniyle lisansı dondurulan Lincoln Henrique de götürüldü.

        • 4

          6 EKSİK

          Fenerbahçe'de 5 oyuncu, Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Miguel Crespo'nun yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, zorlu mücadelede takımlarını yalnız bırakacak. Bu isimlerin yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel ile transfer görüşmelerinde bulunan Samet Akaydın da kadroda yer almıyor.

        • 5

          MUHTEMEL 11

          Livakovic

        • 6

          Mert

        • 7

          Serdar

        • 8

          Oosterwolde

        • 9

          Ferdi

        • 10

          İsmail

        • 11

          Fred

        • 12

          Szymanski

        • 13

          İrfan Can

        • 14

          Tadic

        • 15

          Dzeko

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