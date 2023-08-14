Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında penaltı tartışması! İşte o kural

MHK eğitmeni Hugh Dallas'ın geçen hafta futbol oyun kuralları ile ilgili yapılan basın bilgilendirme toplantısında bir oyuncu tarafından uzaklaştırılan topun kendi takım arkadaşının eline çarpması halinde ihlal sayılmayacağını aktardığı video gündem olurken eski hakemlerden de yorum geldi. İşte o açıklamalar: