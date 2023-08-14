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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında penaltı tartışması! İşte o kural - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında penaltı tartışması! İşte o kural

        Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının son anlarındaki pozisyonda konuk ekip penaltı itirazında bulundu. Maçın ardından hakem yorumcuları pozisyonu yorumladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.08.2023 - 01:26
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        • 1

          Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta bir penaltı pozisyonu yaşandı.

        • 2

          Maçın son bölümünde soldan ceza sahasına gönderilen topu Djiku uzaklaştırmak isterken top Tadic'e çarptı. Gaziantepli futbolcular Tadic'in elle müdahalede bulunduğu itirazında bulunsa da hakem devam etti.

        • 3

          Pozisyon tartışmalara neden olurken ardından hakem son düdüğü çaldı.

        • 4

          MHK eğitmeni Hugh Dallas'ın geçen hafta futbol oyun kuralları ile ilgili yapılan basın bilgilendirme toplantısında bir oyuncu tarafından uzaklaştırılan topun kendi takım arkadaşının eline çarpması halinde ihlal sayılmayacağını aktardığı video gündem olurken eski hakemlerden de yorum geldi. İşte o açıklamalar:

        • 5

          Ahmet Çakar: "Gaziantep FK'nın son dakikada penaltı beklediği pozisyon penaltı değil."

        • 6

          Deniz Ateş Bitnel: "Son dakikada Tadic'in eline temas eden top takım arkadaşının müdahalesiyle beklenmeyen top kriterine giriyor. Penaltı verilmemesi doğru karar."

        • 7

          Erman Toroğlu: “Gaziantep’in son saniyede penaltı beklediği pozisyona penaltı falan verilemez. Bunun için yeni kurala gerek yok. Bu pozisyon penaltı değil."

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