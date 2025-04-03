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        Haberler Magazin Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası Barış Kılıç'tan sert tepki - Magazin haberleri

        Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası Barış Kılıç'tan sert tepki

        Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 2-1 kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a burnunu sıktı. Olayın ardından Fenerbahçe taraftarı ünlü oyuncu Barış Kılıç, sosyal medya üzerinden sert bir tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 01:40 Güncelleme: 03.04.2025 - 01:54
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        Derbi sonrası Barış Kılıç'tan sert tepki
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Ancak karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından yaşananlar, maçın önüne geçti. Maç sonu tansiyonun yükselmesiyle, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a burnunu sıktı. Bu müdahale sonrası Okan Buruk yere düşerken, Mourinho kırmızı kartla cezalandırıldı.

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        Mücadele sonrasında Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen ünlü oyuncu Barış Kılıç, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı.

        Kılıç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Rezalet! Hayatımda ilk defa takımdan bu kadar utandım. Takım sahte kabadayı dolu. Konuşacak bir şey yok. Tebrikler Galatasaray"

        "BUNCA TARAFTARA YAZIK"

        Bir başka paylaşımında ise, "Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale soktunuz, utanın biraz! Bugün mücadelenizi gördük. Bunca taraftara yazık. Sahada yürüdünüz hepiniz, umrunuzda değil arma. Yazıklar olsun! Anca ucuz kabadayılık" şeklinde bir not düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #fenerbahçe
        #galatasaray
        #jose mourinho
        #Okan Buruk
        #Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı

        BURÇLAR

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