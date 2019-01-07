Spor kulüplerinin borçlarının uzun vadeli yapılandırılacağı haberleriyle Borsa İstanbul'da işlem gören dört büyüklerin hisseleri haftaya hareketli başladı.

Sabah seansıyla birlikte açılışta Beşiktaş hisseleri yüzde 9.5 ile spor kulüpleri arasında en çok yükselen hisse oldu. Galatasaray onu yüzde 9,09 ile takip ederken Fenerbahçe ve Trabzonspor hisseleri de sırasıyla yüzde 6.53 ve yüzde 5.37 artışta.

BİST Spor endeksi 10:35 itibarıyla yüzde 5.2 artışla 28.275 puanda.

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Hatırlanacağı üzere cuma günü İstanbul'daki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde; TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın ve Süper Lig kulüp başkanları ile kulüplerin mali sorumlularının da katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmişti.

Gelen haberlere göre, çoğunluğu banka ve faktoring firmalara olan toplam 11 milyar lirayı bulan borç tek kalemde ödenerek, uygun bir faizle Ziraat Bankası liderliğindeki konsorsiyumda uzun vadeli olarak yapılandırılacak.

Böylelikle kulüplerin nakit akışlarının rahatlatılması ve girdikleri finansal dar boğazdan kurtulmaları planlanıyor.

TFF Mali İşler, Hukuk ve Lisanslamadan sorumlu Başkanvekili Hüsnü Güreli, çalışmanın başarısı için asıl yapılacak olan şeyin ise lisans talimatlarındaki değişiklik olduğunu belirtmişti. Buna göre, kulüplerin mali yapıları UEFA'nın FFP sistemine benzer kriterlerle denetlenecek ve sınırlamalar getirilecek.

Kurallara uyulmadığı takdirde ise TFF devreye girerek kulüplere puan silme, lisans vermeme hatta küme düşürme gibi ağır cezalar uygulayabilecek.