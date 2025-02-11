Fenerbahçe Gabriel Souza transferini iptal etti!

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Gabriel Souza'nın sağ bacağında sakatlık tespit edildi.

20 yaşındaki Brezilyalı forvetin ameliyat olması gerektiği belirtilirken, yaklaşık 8-10 ay sahalardan uzak kalacağı öngörüldü. Bunun üzerine sarı-lacivertliler, transferden vazgeçerek Vasco da Gama ile yaptığı anlaşmayı iptal etti.

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Sağlık kontrolünü geçemeyen ve transferi iptal olan Gabriel Souza Brezilya'ya döndü.

GABRIEL SOUZA KİMDİR? 1.90 boyundaki Brezilyalı futbolcu, forvet pozisyonunda görev yapıyor. Gabriel Souza, Vasco da Gama formasıyla 2024'te 4, 2025'te ise 2 maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor.