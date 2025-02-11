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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Gabriel Souza transferini iptal etti! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Gabriel Souza transferini iptal etti!

        Fenerbahçe, Vasco da Gama'da forma giyen Gabriel Souza'nın transferinden vazgeçti. 20 yaşındaki Brezilyalı forvetin sağ bacağında sakatlık tespit edildiği ve ameliyat olması gerektiği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 15:11 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:11
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        Fenerbahçe transferi iptal etti!
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        Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Gabriel Souza'nın sağ bacağında sakatlık tespit edildi.

        20 yaşındaki Brezilyalı forvetin ameliyat olması gerektiği belirtilirken, yaklaşık 8-10 ay sahalardan uzak kalacağı öngörüldü. Bunun üzerine sarı-lacivertliler, transferden vazgeçerek Vasco da Gama ile yaptığı anlaşmayı iptal etti.

        Sağlık kontrolünü geçemeyen ve transferi iptal olan Gabriel Souza Brezilya'ya döndü.

        GABRIEL SOUZA KİMDİR?

        1.90 boyundaki Brezilyalı futbolcu, forvet pozisyonunda görev yapıyor. Gabriel Souza, Vasco da Gama formasıyla 2024'te 4, 2025'te ise 2 maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor.

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