Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        34
        Galatasaray
        GS
        34
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        23
        Trabzonspor
        TS
        22
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 2-1 (MAÇ SONUCU) - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'de milli araya lider giren Fenerbahçe, 13. haftada konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek puanını 34'e çıkardı ve averajla zirvedeki yerini korudu. Can Keleş'in golüyle yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, Sırp yıldızı Tadic'in ikinci yarıda kaydettiği gollerle galibiyete uzandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:04 Güncelleme: 26.11.2023 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üç puan Tadic'ten!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanmayı başardı.

        Konuk ekip Fatih Karagümrük 39. dakikada Can Keleş'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ilki penaltıdan olmak üzere 48 ve 58. dakikalarda Dusan Tadic kaydetti.

        Ligde 2 maç sonra kazanan sarı-lacivertliler, puanını 34'e çıkardı ve averajla Galatasaray'ı geride bırakarak 13. haftayı lider kapattı.

        4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Fatih Karagümrük ise 14 puanda kaldı.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13. dakikada maçtaki ilk tehlike Fatih Karagümrük kalesinde yaşandı. İrfan Can Kahveci'nin baskısı sonrasında topu kapan İsmail Yüksek, soldan ceza sahasına giren Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

        24. dakikada Oosterwolde'nin ceza sahasına gönderdiği uzun pasta Dzeko, ceza yayı üzerindeki Szymanski'ye indirdi. Bu futbolcu düzeltip sert bir şut çıkardı ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

        34. dakikada Tadic'le verkaç yaparak ceza yayı önüne gelen Szymanski'nin plase vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

        35. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Szymanski geçti. Bu futbolcunun sert şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

        39. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Güven Yalçın'ın 2 kişiyi geçip verdiği pasta topla buluşan Mendes, soldan hareketlenen Can Keleş'i gördü. Çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcu kaleci Livakovic'i geçip vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kale çizgisi üzerindeki Ferdi'nin bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 0-1.

        47. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Crespo'nun soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen İrfan Can Kahveci'ye Dituro'nun müdahalesi sonrasında hakem Arka Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

        48. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcu köşeye sert bir vuruşla skora eşitlik getirdi: 1-1.

        49. dakikada bu kez Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağ tarafta topla buluşan Eysseric, ceza sahası içindeki Güven Yalçın'a pasını aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden sert şutunda kaleci Livakovic uzanarak gole engel oldu.

        58. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada topu kapan İrfan Can Kahveci ceza sahası önüne gelip sağdan atağa katılan Szymanski'yi topla buluşturdu. Son çizgiye inen bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Tadic meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1.

        Stat: Ülker

        Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

        Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet Akaydin, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci (Dk. 74 Cengiz Ünder), Szymanski, Tadic (Dk. 88 King), Dzeko (Dk. 74 Batshuayi)

        VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Biraschi (Dk. 77 Nazım Sangare), Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 69 Sturaro), Mendes, Rohden (Dk. 78 Serdar Dursun), Eysseric, Cen Keleş (Dk. 77 Lasagna), Güven Yalçın

        Goller: Dk. 39 Can Keleş (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 48 (Penaltıdan) ve Dk. 58 Tadic (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 34 Ceccherini, Dk. 47 Dituro, Dk. 56 Levent Mercan, Dk. 81 Dresevic (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+2 Crespo, Dk. 68 Szymanski, Dk. 87 Tadic, Dk. 90+1 Cengiz Ünder, Dk. 90+5 Samet Akaydin (Fenerbahçe)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3. rehine takası başladı
        3. rehine takası başladı
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Çalımbay'la 2'de 2
        Çalımbay'la 2'de 2
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi
        Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Habertürk Anasayfa