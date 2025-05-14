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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe muhtemel 11

        Fenerbahçe- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe evinde Eyüpspor'u ağırlayacak. Zirve yarışında rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada yer alan sarı lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için kalan maçlarını kazanması Galatasaray'ın ise son 3 maçını kaybetmesi gerekiyor. Öte yandan 36. haftanın bütün maçları aynı gün ve saatte oynanacak. Peki, Fenerbahçe- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 13:46 Güncelleme: 14.05.2025 - 13:46
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        • 1

          Süper Lig'in 36. hafta maçında Fenerbahçe, Eyüpspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk olasılığını zora sokan sarı lacivertliler, kalan son 3 maçını kazanarak sezonu sonlandırmak istiyor. 36. hafta maçlarının aynı gün ve saatte oynanması nedeniyle karşılaşmaların yayıncı kuruluşu merak ediliyor. İşte Fenerbahçe- Eyüpspor maçının yayın kanalı...

        • 2

          FENERBAHÇE- EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe- Eyüpspor maçı 18 Mayıs Pazar günü 19.00'da oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE- EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beİN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

          Livakovic, Mert, Carlos, Skriniar, Kostic, İsmail, Amrabat, Fred, Talisca, Tadic, Dzeko

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