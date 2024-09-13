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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Emre Mor, Eyüpspor'a transfer oldu - Fenerbahçe Haberleri

        Emre Mor, Eyüpspor'a transfer oldu

        Fenerbahçe, Emre Mor'un kiralık olarak Eyüpspor'a transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 23:09 Güncelleme: 14.09.2024 - 00:30
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        Emre Mor, Eyüpspor'da!
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        Fenerbahçe, Emre Mor'un 2025'te bitecek sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

        EYÜPSPOR'A KİRALANDI!

        Fenerbahçe, yaz transfer döneminin son gününde kadroda düşünülmeyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor'u Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’a kiraladı. Sarı-lacivertli ekip, transferi TFF'ye bildirdi.

        Sarı-lacivertliler, Emre Mor'u 2022 yazında Fatih Karagümrük'ten kadrosuna katmıştı.

        Fenerbahçe forması altında 49 maçta sahayaFenerbahçe, Emre Mor'un sözleşmesini uzattı! çıkan Emre Mor, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

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