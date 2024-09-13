Emre Mor, Eyüpspor'a transfer oldu
Fenerbahçe, Emre Mor'un kiralık olarak Eyüpspor'a transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.
Fenerbahçe, Emre Mor'un 2025'te bitecek sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
EYÜPSPOR'A KİRALANDI!
Fenerbahçe, yaz transfer döneminin son gününde kadroda düşünülmeyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor'u Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’a kiraladı. Sarı-lacivertli ekip, transferi TFF'ye bildirdi.
Sarı-lacivertliler, Emre Mor'u 2022 yazında Fatih Karagümrük'ten kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe forması altında 49 maçta sahayaFenerbahçe, Emre Mor'un sözleşmesini uzattı! çıkan Emre Mor, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.