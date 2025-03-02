Fenerbahçe, Edip Akbayram'ın anısını yaşattı!
Sanatçı Edip Akbayram tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Fenerbahçe, Antalyaspor maçının ardından Edip Akbayram'ın anısını Ülker Stadı'nda yaşattı.
Giriş: 02.03.2025 - 23:03 Güncelleme: 02.03.2025 - 23:03
Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetmişti.
Fenerbahçe, Antalyaspor galibiyetinin ardından Edip Akbayram'ın anısını yaşattı.
Fenerbahçe'nin evinde kazandığı maçın ardından, vefat eden Edip Akbayram'ın "Çocuklar İnanın" şarkısı çaldı.
Fenerbahçe'nin Edip Akbayram paylaşımı:
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