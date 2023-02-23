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Fenerbahçe, depremzede Kuzey Koşar ve ailesini Ülker Stadı’nda ağırladı

Fenerbahçe, Hatay’da enkazdan kurtarılan sarı-lacivertli minik taraftar Kuzey Koşar ve ailesini Ülker Stadı’nda ağırladı

Giriş: 23.02.2023 - 20:28 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe, depremzede Kuzey Koşar ve ailesini Ülker Stadı’nda ağırladı
İHA

Fenerbahçe, Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin ardından afetzedelere moral desteği sağlamaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Hatay’da enkazdan kurtarılan ve İstanbul’a gelen 10 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Kuzey Koşar ve ailesini Ülker Stadı’nda konuk etti.

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde Hatay’da enkazdan kurtarılan 10 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Kuzey Koşar ve ailesini stadımızda ağırladık. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezen 10 yaşındaki taraftarımıza isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması da hediye edildi. Yaralarımızı birlikte saracağız” ifadelerine yer verildi.

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