Fenerbahçe'den sürpriz Bonucci hamlesi!
Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler İtalyan stoper Bonucci'ye teklif yaptı
ahmetselimkul@haberturk.com
Giriş: 07.01.2024 - 23:05 Güncelleme: 07.01.2024 - 23:17
Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.
Sarı-lacivertliler, İtalyan yıldız futbolcu Bonucci'ye teklif yaptı. Transfer görüşmeleri sürüyor.
Sezon başında Juventus'tan Alman ekibi Union Berlin'e transfer olan 36 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.