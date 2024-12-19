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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması

        Fenerbahçe Kulübü, Paribu'yla 2021 yılında yaptığı iş birliği anlaşmasını yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 18:34 Güncelleme: 19.12.2024 - 18:34
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        Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması!
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        2021'de Paribu'yla iş birliği için anlaşan Fenerbahçe Kulübü, yeniden el sıkıştı.

        Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Paribu Kurucusu ve CEO'su Yasin Oral hazır bulundu.

        Fenerbahçe token'ın 2021 yılının ağustos ayında Paribu borsasında işlem görmeye başladığını belirten Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, ön satışın ardından 500 bin token'ın saniyeler içinde satıldığını hatırlattı.

        "DOĞRU ZAMANDA DOĞRU HAMLEYİ YAPMAK GEREKİR"

        2021 yılında toplam 190 milyon 700 bin token'ın yüzde 10'unu arz ettiklerini söyleyen Bilecik, şöyle devam etti:

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        "Biz o gün ne olduğunu anlamadık, sadece kasada paramızı gördük. Doğru zamanda doğru hamleyi yapmak gerekir. Şimdi de doğru zamanı tutturduğumuzu düşünüyorum. Bu iş birliğimizi daha kapsamlı hale getirerek sadece token değerini artırmayı değil, kulübümüze önemli boyutta gelir kazandırmayı hedefliyoruz. Fenerbahçe token sahibi tüm taraftarlarımıza, futbol takımımızla 24 farklı kategoride, basketbol takımımızla da 13 farklı kategoride özel fırsatlardan yararlanabileceği, hayallerini süsleyecekleri ortamlarda bulunma fırsatı sunacağız. Kulüp olarak imkanlarımızı açacağız. Paribu da organizasyon anlamında tüm becerileriyle yatırımcılara önemli değer katacaktır."

        YASİN ORAL: "15 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE BİR GELİR BEKLENTİSİ ÖNGÖRÜYORUZ"

        Paribu Kurucusu ve CEO'su Yasin Oral ise Fenerbahçe token'ın üzerinde aylarca çalıştıkları bir iş olduğunu vurguladı.

        Fenerbahçe token'ın taraftarlarla iletişim sağlama görevini yerine getirmesi için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Oral, şöyle konuştu:

        "Fenerbahçe token, markete açıldığı ilk gün 150 milyon dolarlık bir hacim yapıp kulübe 52 milyon dolarlık gelir sağlamıştı. Bu bir rekordu, bu rekorun kırılacağını çok sanmıyorum. Kulübün elindeki varlıkları taraftarla nasıl buluşturabiliriz diye düşündük. 11'e 11 maçlar, sporcularla penaltı yarışmaları, stattaki tüm görsel alanların kullanıcı mesajıyla kullanılması ve kutlama yapılması gibi içeriklerden bahsediyoruz. Bu projeden Fenerbahçe adına 15 milyon doların üzerinde bir gelir beklentisi öngörüyoruz. Burada token sahipliği tamamen kulüpte. Diğer kulüplerde böyle işlemiyor. Biz sadece bunun aracısıyız."

        Açıklamaların ardından iş birliği anlaşması imzalandı. Fotoğraf çekimi ve hediye takdiminin ardından toplantı tamamlandı.

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