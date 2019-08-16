Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

KOLAROV YERİNE DURMİSİ

Fenerbahçe'de Kolarov transferi zora girdi... Sarı-Lacivertliler, Roma’da forma giyen sol kanat oyuncusu Kolarov ile her konuda anlaşma sağladı ancak İtalyan kulübü son olarak 7 milyon Euro bonservis talep etti.