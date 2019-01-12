Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

Sadık Çiftpınar'ın imza töreninde fotoğraflarda bulunmayan ve bunun gündeme gelmesinin ardından yurt dışında transfer görüşmelerinde olduğunu açıklayan Damien Comolli'nin listesindeki isimler de bir bir belli oluyor! Fransız sportif direktörün Leicester Cityli Adrien Silva'nın peşinde olduğu, bu transferde de Islam Slimani taktiğini uygulayacağı öne sürüldü!