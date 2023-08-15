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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!

        Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de rota yeniden Milan forması giyen Rade Krunic'e döndü. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcu için yeni bir teklif iletti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 18:46
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          Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe son olarak Manchester United forması giyen Fred'i renklerine bağladı.

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          Orta saha hattını bir transfer daha yaparak güçlendirmek isteyen Sarı-lacivertliler rotayı tekrardan Milan forması giyen Rade Krunic'e çevirdi.

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          Bosnalı orta saha için daha önce Milan'a bir teklif yapan Fenerbahçe, transferi sonlandırabilmek adını yeniden İtalyan ekibinin kapısını çaldı.

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          La Repubblica'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcu için 7 milyon euro teklif ettiği aktarıldı.

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          İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Rade Krunic'i transfer için ikna ettiği ve oyuncunun kulüplerin anlaşmasını beklediği iddia edildi.

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          Milan'ın 10 milyon Euro bonservis bedeli istediğini belirtilen haberde pazarlıkların sürdüğünün de altı çizildi.

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