Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Miha Zajc, hayal kırıklığı yarattı!
Fenerbahçe'den sezon başında Toulouse'a kiralanan Miha Zajc, beklediğini bulamadı. Sloven futbolcunun Fransız ekibinde istatistikleri dip yaptı.
Giriş: 26.12.2024 - 13:20 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:20
Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Fransız ekibi Toulouse'ye kiralanan Miha Zajc, hayal kırıklığı yarattı.
SKOR KATKISI VEREMEDİ
Zajc, Toulouse formasıyla bu sezon 9 maça çıktı.
30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda sadece 223 dakika süre aldı. Zajc bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.
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