Fenerbahçe'den karşı hukuki hamle

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Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi geride kalırken mücadelenin sonrasında yaşananlar gündemde kalmaya devam ediyor.

Galatasaray cephesi konuya ilişkin başvurular yaparken adli sürece taşınan olaylarla ilgili Fenerbahçe de karşı hamle yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli kulüp ile yaptığım görüşmelerde kulübün avukatlarının çalışmalara başladığını öğrendim.

Fenerbahçe cephesi de derbi sonrasında hem koridor hem de sahada yaşanan olayların görüntülerini inceleme altına aldı.

Sarı-lacivertli camianın önde gelen hukukçuları, Galatasaray'ın suç duyurularına karşı olarak hukuki olarak gerekli hamleleri yapacak.