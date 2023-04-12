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Fenerbahçe'den Erden Timur'a flaş çağrı: Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un açıklamalarına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Giriş: 12.04.2023 - 16:59 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'den Erden Timur'a flaş çağrı: Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un, "Lig bitince her şeyi açıklayacağız" sözlerine cevap verdi.

Sarı-lacivertlilerin paylaşımında, "Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!" ifadelerine yer verildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ, VERSİYON 2: "Tehditler Devreye Alındı!"

Yalan: Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz.

Gerçek: "2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak."

Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!"

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