Fenerbahçe'den Ali Şansalan tepkisi!
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 2-2 sona eren Galatarasay - Başakşehir maçının hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi.
Türkiye Kupası'nda Galatarasay, konuk ettiği RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe mücadeleyi yöneten hakem Ali Şansalan'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali... Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!" ifadelerini kullandı.