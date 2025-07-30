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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Alanyaspor maçına erteleme talebi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Alanyaspor maçına erteleme talebi!

        Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı TFF'ye erteleme talebinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 23:10 Güncelleme: 30.07.2025 - 23:10
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        Fenerbahçe'den Alanya maçına erteleme talebi!
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        Fenerbahçe Yönetimi, 9 Ağustos’ta Alanyaspor ile oynanacak Süper Lig ilk hafta maçı için Türkiye Futbol Federasyonu’na erteleme talebinde bulundu.

        Başvuru gerekçesi olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü ön eleme turunda Feyenoord ile 6 Ağustos’ta deplasmanda oynanacak maç, ardından 9 Ağustos’taki Alanyaspor maçı ve 12 Ağustos’ta rövanş olmak üzere 6 gün içinde üç zorlu karşılaşma yapıyor olmalarının oyuncular üzerinde oluşturacağı yoğunluk gösterildi.

        Ülke puanı açısından da önemli mücadelelere tam konsantre olmak isteyen Fenerbahçe ayrıca geçmiş sezonlarda UEFA maçlarının lig karşılaşmaları arasına sık konulmuş durumlardaki emsalleri de TFF’ye bildirdi.

        TFF’nin bu talebe nasıl yanıt vereceği, erteleme kararı alınıp alınmayacağı 2 gün içinde belli olacak.

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