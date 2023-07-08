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        Fenerbahçe'den 70 milyon Euro transfer kârı

        Son yıllarda gerçekleştirdiği oyuncu satışlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe'de Arda Güler, Real Madrid'e transfer olarak sarı-lacivertlilerin kasasına ciddi bir gelir sağladı. Fenerbahçe; başkan Ali Koç'un görev süresinde Eljif, Vedat, Kim Min-Jae, Arda Güler, Bruma ve Allahyar transferlerinden; 70 milyon 500 Euro kâr etti. Yaklaşık 140 milyon Euro ise oyuncu satışı gerçekleştirdi. İşte detaylar

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 14:16
        • 1

          Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki süperstarı Arda Güler, 20 milyon Euro (+10 milyon Euro bonus) bonservis bedeli karşılığında dünya devi Real Madrid'e transfer olurken; sarı-lacivertliler, son yıllardaki önemli transfer kazançlarından birine daha imza attı. Fenerbahçe, Arda, Elif, Vedat ve Kim'in transferinden önemli bir gelir elde etti. İşte o transferler:

        • 2

          ELJİF ELMAS

          2017-18 sezonunda Makedon ekibi Rabotnicki'den 180 bin Euro'ya transfer edilen Eljif Elmas, 2019'da İtalyan ekibi Napoli'ye 16,2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza atmıştı. Makedonyalı oyuncunun transferinden ise Fenerbahçe'nin kasasına 16 milyon 20 bin Euro girdi.

        • 3

          VEDAT MURIQI

          Fenerbahçe bir yıl sonra ise bu kez Vedat Muriqi'nin transferinde büyük bir kazanç elde etti. 2019'da Çaykur Rizespor'dan 5.6 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Kosovalı oyuncu, 20 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Lazio'nun yolunu tuttu. Sarı-lacivertliler, bu transferden tam 14.4 milyon Euro kâr etti.

        • 4

          KİM MIN-JAE

          Vitor Pereira'nın adeta Fenerbahçe'ye hediye ettiği Kim Min-jae, Napoli ile sözleşme imzalarken Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu. Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Güney Koreli savunma oyucusu, 18,05 milyon Euro 'serbest kalma maddesi' kullanılarak Çizme ekibine imza attı. Fenerbahçe bu transferden ise 15,05 milyon Euro kazanç sağladı.

           

        • 5

          ARDA GÜLER

          Ve Arda Güler... Dünya devlerini adeta transfer savaşına sokan Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki süperstarı Real Madrid'in yolunu tuttu. 18/19 sezonunda Gençlerbirliği altyapısından; Samandıra'ya gelen (2,5 milyon Euro) Arda Güler, 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol devine imza attı. Transfermarkt verilerine göre; Fenerbahçe bu transferden de 17,5 milyon Euro kâr etti.

        • 6

          DİĞER TRANSFERLER

          Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı (4.25 milyon Euro) Bruma, 6.5 milyon Euro karşılığında Braga'ya imza attı. Bir diğer isim ise  Allahyar Sayyadmanesh... 753 bin Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Allahyar, 4.5 milyon Euro karşılığında Hull City'ye gitti. Mame Thiam'ın Kayserispor'a transferinden ise 1,5 milyon Euro kazanç sağlandı.

        • 7

          70,5 MİLYON EURO KÂR

          Fenerbahçe, bu transferler için toplam 16 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli öderken, 3 oyuncunun satışından kasaya toplam 86 milyon 750 bin Euro girdi. 70 milyon 500 bin Euro transfer kazancı sağlamış oldu.

        • 8

          140 MİLYON EURO'LUK OYUNCU SATIŞI

          Öte yandan Fenerbahçe, başkan Ali Koç döneminde yaptığı transfer satışlarıyla dikkat çekiyor. Arda Güler'i Real Madrid'e 20 milyon Euro (+10 milyon Euro) karşılığında gönderen sarı-lacivertliler; Ali Koç'un görev sürecinde yaklaşık 140 milyon Euro'luk transfer satışı gerçekleştirdi. İşte o transferler:

        • 9

          - Vedat Muriqi ---> Lazio / 21 milyon €

          - Arda Güler ---> Real Madrid / 20 milyon € + 10 milyon € bonus

          - Min-jae Kim ---> Napoli / 18.05 milyon €

          - Eljif Elmas ---> Napoli / 16.20 milyon €

          - Josef de Souza ---> Al-Ahli / 12 milyon €

          - Giuliano ---> Al-Nassr / 10.50 milyon €

          - Bruma ---> Braga / 6.50 milyon €

          - Jailson ---> DL Pro / 4.50 milyon €

          - Allahyar Sayyadmanesh ---> Hull / 4.50 milyon €

          - Berisha ---> Augsburg / 4.00 milyon €

          - Ozan Tufan ---> Hull / 3.00 milyon €

          - Tisserand ---> Al-Ettifaq / 3.00 milyon €

          - Fernandao ---> Al-Wehda / 2.55 milyon €

          - Michael Frey ---> Royal Antwerp / 2.00 milyon €

          - Mame Thiam ---> Kayserispor / 1.50 milyon €

          * Rakamlar transfermarkt verilerinden alınmıştır.

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