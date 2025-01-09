Fenerbahçe'de Talisca heyecanı!
Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı kupa maçını yerinde takip eden sarı-lacivertli yöneticiler, devre arasında Anderson Talisca transferi için toplantı yaptı.
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Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
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Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Anderson Talisca, Al Nassr’ın Al Akhdoud ile Suudi Arabistan Ligi’nde bu akşam oynadığı maçın kadrosuna alınmadı.
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Mücadeleyi tribünden izleyen Anderson Talisca’nın 13 Ocak’ta başlayacak ara transfer döneminin ilk günlerinde İstanbul’a gelmesi beklenirken, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında Asbaşkan Acun Ilıcalı, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci ve sportif direktör Mario Branco’nun devre arasında bir toplantı yaptıkları gözlendi.
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Brezilyalı futbolcunun son durumunu yakından takip eden Fenerbahçeli yöneticiler, birbirleriyle fikir alışverişi yaptı.
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Sarı-lacivertli yöneticilerin bu heyecanı, transferin resmi olarak sonuçlanmasının yakın olduğunun göstergelerinden biri oldu.