Mesut'un Fenerbahçe'den sonraki adresi için ise şunları söyledi: "Mesut gibi futbolculara daima ilgi var, hem yurt içinden hem yurt dışından bugün itibariyle. Ama halen Fenerbahçe'nin futbolcusu. Eğer bir gün Fenerbahçe'nin futbolcusu olmazsa hem yurt içi hem yurt dışı imkanlar değerlendirilecek."