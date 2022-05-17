HARIS SEFEROVIC

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna getirmek istediği Jorge Jesus'un eski öğrencisi. 30 yaşındaki oyuncu bu sezon sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kaldı. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan golcü için Benfica'nın 6-7 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği konuşuluyor.