Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Ricardo Rodriguez: Fenerbahçe kulüp bazında avantajlı konumda değil. Oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler’den Milan bonservis için tam 9 milyon Euro talep ediyor. Oyuncu ise Fenerbahçe’ye daha sıcak bakıyor.