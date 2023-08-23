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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Livakovic ve Altay Bayındır - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Livakovic ve Altay Bayındır

        Fenerbahçe uzun süredir kadrosuna katmak istediği Dominik Livakovic'in transferini bitirdi. Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in bugün sarı-lacivertliler için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'de Altay Bayındır dönemi resmen sona erdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 10:06 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:20
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        • 1

          Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Dinamo Zagreb forması giyen ve haziran ayında el sıkışılan Dominik Livakovic, bugün İstanbul'da olacak.

        • 2

          28 yaşındaki file bekçisinin kulübüyle 9+1 milyon Euro'ya anlaşan sarı-lacivertliler, oyuncuya 4 yıllık imza attıracak.

        • 3

          Hırvat file bekçisi, Kameni'nin ardından 2017-18 sonrası Fenerbahçe'de ter döken ilk yabancı kaleci olacak.

        • 4

          ALTAY BAYINDIR, MANCHESTER'A

          Fenerbahçe'de Altay Bayındır dönemi resmen sona erdi.

        • 5

          Dün öğle saatlerine menajeri ile birlikte Yunanistan'a giderek Manchester United için sağlık kontrolünden geçen 25 yaşındaki file bekçisi, İngiliz ekibi ile anlaşma sağladı.

        • 6

          Manchester United'ın yetkilileri deneyimli eldiven için Fenerbahçe'ye 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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          Sağlık kontrolünden geçtikten sonra İstanbul'a dönen başarılı eldivenin kısa süre içinde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

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