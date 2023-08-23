Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Livakovic ve Altay Bayındır
Fenerbahçe uzun süredir kadrosuna katmak istediği Dominik Livakovic'in transferini bitirdi. Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in bugün sarı-lacivertliler için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'de Altay Bayındır dönemi resmen sona erdi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Dinamo Zagreb forması giyen ve haziran ayında el sıkışılan Dominik Livakovic, bugün İstanbul'da olacak.
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28 yaşındaki file bekçisinin kulübüyle 9+1 milyon Euro'ya anlaşan sarı-lacivertliler, oyuncuya 4 yıllık imza attıracak.
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Hırvat file bekçisi, Kameni'nin ardından 2017-18 sonrası Fenerbahçe'de ter döken ilk yabancı kaleci olacak.
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ALTAY BAYINDIR, MANCHESTER'A
Fenerbahçe'de Altay Bayındır dönemi resmen sona erdi.
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Dün öğle saatlerine menajeri ile birlikte Yunanistan'a giderek Manchester United için sağlık kontrolünden geçen 25 yaşındaki file bekçisi, İngiliz ekibi ile anlaşma sağladı.
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Manchester United'ın yetkilileri deneyimli eldiven için Fenerbahçe'ye 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
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Sağlık kontrolünden geçtikten sonra İstanbul'a dönen başarılı eldivenin kısa süre içinde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.