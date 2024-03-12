Fenerbahçe'de sakatların son durumu! Trabzonspor maçında oynayacaklar mı?
Süper Lig'de Galatasaray ile zirve yarışında olan Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu netlik kazanmaya başlıyor. Rodrigo Becao ve Çağlar Söyüncü, Trabzonspor maçında oynayabilecek mi? İşte son gelişmeler...
- 1
Süper Lig'de 76 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunun oyuncuların durumları netleşmeye başladı.
- 2
Bir süredir forma giyemeyen futbolcuların durumu sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor.
- 3
4 ay sahalardan uzak kalan Rodrigo Becao, Atakaş Hatayspor deplasmanında 11'de başlamıştı.
-
- 4
82 dakika sahada kalan Brezilyalı futbolcunun yapılan kontrollerinde, daha önce ameliyat olduğu tendonuna yakın bir bölgede kas yırtığı tespit edildi.
- 5
Tedavisi süren tecrübeli defans oyuncusunun, Trabzonspor maçına yetiştirilmesi bekleniyor.
- 6
ÇAĞLAR'IN MİLLİ ARADAN SONRA DÖNMESİ BEKLENİYOR
UEFA Konferans Ligi'nde Union St. Gilloise maçının 35’inci dakikasında sakatlanan Çağlar Söyüncü’nün de MR’ı çekildi. Arka adalesinde yırtık tespit edilen milli stoperin tedavisine başlandı.
-
- 7
27 yaşındaki oyuncunun, lige verilecek ara sonrasında takıma katılması bekleniyor.
- 8
Tedavisine devam edilen futbolcunun, kısa süre içerisinde saha çalışmalarına başlayacağı öngörülüyor.
- 9
Sakatlığı devam eden Leonardo Bonucci’nin ise bir süre daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
-
- 10
Deneyimli stoperin tedavisine milli maç arasında devam edileceği gelen bilgiler arasında.
- 11
- 12