Fenerbahçe'de kırmızı kart: Mert Müldür, Lyon maçında yok!
Fenerbahçe'de Mert Müldür, Athletic Bilbao maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Lyon maçında cezalı duruma düştü.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında evinde Athletic Bilbao ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Mert Müldür, maçın 57. dakikasında Inaki Williams'ı ceza alanının hemen önünde faulle durdurdu ve sarı kart gördü. Ardından 70. dakikada bir kez daha sarı kart gören Mert ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Mert Müldür, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Lyon maçı öncesi cezalı duruma düştü.
PROFESYONEL KARİYERİNİN İLK KIRMIZI KARTI
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, Athletic Bilbao karşısında 69. dakikada gördüğü kartla profesyonel liglerde ilk kez kırmızı kart gördü.
Avusturya ekibi Rapid Wien'in rezerv takımında forma giydiği 2017-2018 sezonunda kırmızı kart gören Mert Müldür, 2018-2019 sezonunda ise A takımla Avusturya Bundesliga'da mücadele etti.
2019-2020 sezonunda Sassuolo'ya transfer olan milli futbolcu, İtalyan ekibinde oynadığı 4 sezonda kırmızı kartla cezalandırılmazken, Fenerbahçe'deki ikinci sezonunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Sarı-lacivertli ekibe 2023-2024 sezonu başında transfer olan Mert Müldür, Fenerbahçe'deki 53. maçında kırmızı kart gördü.