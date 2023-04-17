Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktiksel çalışması gerçekleştirildi.

Genç futbolcu Arda Güler, izinli olduğu için günü dinlenerek geçirdi. MKE Ankaragücü maçında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle Miha Zajc için MR çekilecek ve durumu daha sonra netlik kazanacak.

Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi ve Joshua King ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.