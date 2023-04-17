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Fenerbahçe'de Luan Peres takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Brezilyalı savunmacı Luan Peres, takımla birlikte çalıştı.

Giriş: 17.04.2023 - 18:20 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'de Luan Peres takımla çalışmalara başladı
İHA

Süper Lig’in 30. haftasında 19 Nisan Çarşamba günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, zorlu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktiksel çalışması gerçekleştirildi.

Genç futbolcu Arda Güler, izinli olduğu için günü dinlenerek geçirdi.
MKE Ankaragücü maçında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle Miha Zajc için MR çekilecek ve durumu daha sonra netlik kazanacak.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Luan Peres ise bugün itibarıyla takımla çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncuyu antrenman öncesi alkışlarla karşıladı.

Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi ve Joshua King ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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