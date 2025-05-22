Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
Fenerbahçe'de hedef büyük. Sarı lacivertli yönetim forvet hattını baştan aşağı yenilemeyi düşünüyor. Kolo Muani ve Jonathan David düşünülen isimler arasında.
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Bu sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Fenerbahçe rotayı yeni sezona çevirdi.
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Yeni sezonda hem kadroda kapsamlı bir değişime gitmeye hazırlanan hem de seçim sürecine odaklanan Fenerbahçe başkanı Ali Koç, hedefleri yüksek tutacak.
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Yönetim, teknik heyetin de raporu doğrultusunda ilk olarak hücum hattını yeniden şekillendirmek istiyor.
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HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Mevcut golcüler Edin Dzeko ve Cenk Tosun ile yolların ayrılması beklenirken En-Nesyri'ye de gelen yüksek teklifler değerlendirilecek.
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Fenerbahçe yönetimi forvet bölgesine iki üst düzey takviye planlanıyor.
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Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde öne çıkan isimlerin başında geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Juventus’ta geçiren Kolo Muani ile Lille’den ayrılan Jonathan David yer alıyor.
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Sezon başında PSG’den Juventus’a kiralık olarak giden Kolo Muani, Serie A’da dikkat çeken bir performans sergiledi.
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Fransız yıldız, sezon sonunda yeniden Paris ekibine dönerken, Fenerbahçe transfer listesine Kolo Muani’yi ekledi.
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Sarı lacivertlilerin piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro olan Kolo Muani’yi kadroya katması halinde düşündüğü tarife satın alma opsiyonsuz kiralık olarak dahil edilmesi.
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Forvet transferindeki bir diğer hedef ise Avrupa devlerinin radarındaki Jonathan David.
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Lille ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde bulunan 24 yaşındaki golcüye; Avrupa’dan birçok takım talip.
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Kanadalı yıldızı ikna etmek adına yönetim, maaşın yanı sıra imza parası da teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi.
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Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 45 maça çıkan David, 25 gol ve 9 asistlik performansıyla göz doldurdu.
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Fenerbahçe cephesinde hedef, Şampiyonlar Ligi’ne güçlü bir kadro ile girmek ve lig'de uzun yıllardır beklenen şampiyonluğa ulaşmak.