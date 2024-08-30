Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        10
        ikas Eyüpspor
        EYP
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Kasımpaşa
        KSM
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Trabzonspor
        TS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho 11'i bozmadı - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho 11'i bozmadı

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 5-0'lık Rizespor maçının 11'ini Alanyaspor karşısında bozmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 22:00 Güncelleme: 30.08.2024 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mourinho 11'i bozmadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda değişiklik yapmadı.

        Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada geçtiğimiz hafta deplasmanda 5-0 kazanan takımına güvendi.

        61 yaşındaki çalıştırıcı, kalede Dominik Livakovic'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues oynarken, hücum hattında Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Allan Saint-Maximin yer aldı. Mourinho, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.

        REKLAM

        Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri ise yedek soyundu.

        İLK KEZ AYNI 11'LE

        Jose Mourinho, bu sezon ilk kez aynı ilk 11 ile takımını sahaya sürdü.

        Sezon başından beri hem sakatlık hem de transferler dolayısıyla aynı kadroyla sahaya çıkamayan Portekizli çalıştırıcı, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarında aynı 11'i değerlendirdi.

        MERT HAKAN KADRODA

        Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Corendon Alanyaspor karşısında kadroda yer aldı.

        Geçtiğimiz sezondan 4 maçlık cezasını Çaykur Rizespor müsabakasıyla tamamlayan deneyimli oyuncu, Corendon Alanyaspor karşısında forma şansı bekledi.

        TEK EKSİK OSAYI

        Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor karşısında tek eksik Bright Osayi-Samuel oldu.

        Bileğindeki sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanına götürülmeyen tecrübeli oyuncu, Alanyaspor maçına da yetişemedi.

        Öte yandan Samet Akaydın, Luan Peres, Rade Krunic, Ryan Kent ve Miha Zajc teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.

        REKLAM

        AMRABAT TARAFTARLA BULUŞTU

        Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Sofyan Amrabat, Corendon Alanyaspor müsabakasında tribünde yer aldı.

        Sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlayan Faslı orta saha, yeni takımını ilk kez tribünde takip etti.

        30 AĞUSTOS COŞKUYLA KUTLANDI

        Fenerbahçe Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı karşılaşma öncesinde coşkuyla kutladı.

        Her iki kale arkası tribünde dev Türk bayrakları, Fenerium tribününde de Atatürk bayrağı açılırken, taraftarlar marşlarla zafer coşkusu yaşadı.

        Sarı-lacivertli oyuncular sahaya ısınmaya, "Bir Milletin Kurtuluş ve Varoluş Zaferinin 102. Yıl Dönümü Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı.

        Ayrıca Fenerium tribününün altında eski Türk devletlerinin bayrakları yer aldı.

        Öte yandan seremoni öncesinde her iki takım sahaya Atatürk'ün "Büyük Zaferler Yalnızca Büyük Milletler Tarafından Kazanılabilir!" sözünü taşıyan pankartla çıktı.

        DAUM UNUTULMADI

        Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Alanyaspor maçında unutulmadı.

        REKLAM

        Sarı-lacivertli takımda birçok önemli başarıya imza atan Alman teknik adam, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

        Maç öncesi Daum için ekranda video yayımlandı.

        SERDAR DURSUN ESKİ TAKIMINA KARŞI

        Eski Fenerbahçeli oyuncu Serdar Dursun, Corendon Alanyaspor formasıyla eski takımına karşı mücadele etti.

        Sarı-lacivertli taraftarlar, eski oyuncusunu maç öncesinde tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

        Serdar, geçtiğimiz sezon da Fatih Karagümrük formasıyla yine Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metrobüs kazasında 5 kişiye tutuklama talebi
        Metrobüs kazasında 5 kişiye tutuklama talebi
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        'İsrail Batı Şeria'yı istila etmeyi planlıyor'
        'İsrail Batı Şeria'yı istila etmeyi planlıyor'
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        İşte yeni taksi sistemi!
        İşte yeni taksi sistemi!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Habertürk Anasayfa