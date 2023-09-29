Fenerbahçe'de herkes skorer!
Süper Lig'de yeni sezona 6'da 6 ile başlayan Fenerbahçe, özellikle hücumda sergilediği performansla dikkat çekiyor. Gol yollarında sıkıntı yaşamayan sarı-lacivertlilerde şu ana kadar tam 18 farklı futbolcu skora katkıda bulundu.
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Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 13 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor...
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Yoluna kayıpsız devam eden sarı-lacivertliler, özellikle hücumda sergilediği performansla dikkat çekiyor.
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Fenerbahçe bu sezon çıktığı 13 resmi karşılaşmada attığı 37 golle rakiplerine gözdağı verdi.
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Maç başına 2,8 gol ortalama yakalayan Kanarya'da 18 farklı futbolcu, gol veya asist katkısında bulundu.
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Djiku'nun erteleme maçında Rams Başakşehir karşısında fileleri havalandırmasıyla sarı-Lacivertlilerde kaleciler dışında skora katkı yapmayan sadece 5 oyuncu kaldı.
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İsmail Kartal'ın ekibinde; Miha Zajc, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz, Luan Peres ve Samet Akaydin dışındaki tüm oyuncular gol veya asist sevinci yaşadı.
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Fenerbahçe'de tabelayı en çok değiştiren oyuncu 7 gol ve 4 asistle Sebastian Szymanski oldu.
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Polonyalı futbolcuyu 6 gol ve 4 asistle Edin Dzeko takip etti.