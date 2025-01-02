Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u 5 Ocak Pazar günü konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.
Salondaki core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma ve çabukluk hareketleriyle sürdü.
İki gruba ayrılan futbolcular pas çalışmasının ardından çift kale maç ve taktik uygulamalar üzerinde durdu.
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.